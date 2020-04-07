BM Güvenlik Konseyi, ilk kez Kovid-19'u görüşecek BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ilk kez perşembe günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını video konferans ile görüşecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ilk kez perşembe günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını video konferans ile görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgına karşı hiçbir adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi, perşembe günü Kovid-19'u video konferans yoluyla yapacağı kapalı oturumda ele alacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in salgının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu kriz olduğu uyarılarına rağmen, uluslararası barış ve güvenliği korumakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi, uzun bir süre Kovid-19 konusunda adım atmadı.

Küresel işbirliği çağrılarına rağmen birçok konuda görüş ayrılığının yaşandığı BM Güvenlik konseyinde, salgın konusunda da anlaşmazlıklar ortaya çıktı.

BMGK'nin seçilmiş geçici 10 üyesi konseyi toplantıya çağırırken, diplomatik kaynaklar eleştiri ve suçlamaların odağı olma endişesi taşıyan Çin'in toplanma fikrine sıcak bakmadığını söyledi.

Diplomatlar, salgın konusunda veto gücüne sahip ülkeler arasındaki anlaşmazlıkta ayrıca ABD'nin Kovid-19 için "Çin virüsü" söylemi üzerinde ısrar etmesinin etkili olduğunu ve bu nedenle Çin ve Rusya'nın başlangıçta BM Güvenlik Konseyi'nin Kovid-19'u görüşmesine itiraz ettiği ifade etti.

Kaynak: AA