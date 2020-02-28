BM Güvenlik Konseyi, İdlib için bugün acil toplanacak
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BM Güvenlik Konseyi, İdlib için bugün acil toplanacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

28.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:32
BM Güvenlik Konseyi, İdlib için bugün acil toplanacak

BİRLEŞMİŞ (BMGK) 'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.

BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.

Kaynak: AA

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