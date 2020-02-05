BM Güvenlik Konseyi İdlib'de yaşanan Türkiye-Suriye çatışmaları üzerine acil toplanıyor

05.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:54

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de Türk ve Suriye orduları arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle perşembe günü acil olarak toplanıyor.



BMGK diplomatları Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere tarafından talep edilen toplantının kamuya açık olarak düzenleneceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle