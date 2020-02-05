BM Güvenlik Konseyi İdlib'de yaşanan Türkiye-Suriye çatışmaları üzerine acil toplanıyor
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BM Güvenlik Konseyi İdlib'de yaşanan Türkiye-Suriye çatışmaları üzerine acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de Türk ve Suriye orduları arasındaki yaşanan çatışmalar nedeniyle perşembe günü acil olarak toplanıyor.

05.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:54
BM Güvenlik Konseyi İdlib'de yaşanan Türkiye-Suriye çatışmaları üzerine acil toplanıyor

(BMGK) 'de Türk ve Suriye orduları arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle perşembe günü acil olarak toplanıyor.


BMGK diplomatları Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere tarafından talep edilen toplantının kamuya açık olarak düzenleneceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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