BM Güvenlik Konseyi, Guterres'in BM Genel Sekreterliğine 2. kez adaylığını destekledi
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BM Güvenlik Konseyi, Guterres'in BM Genel Sekreterliğine 2. kez adaylığını destekledi

BM Güvenlik Konseyi, Guterres'in BM Genel Sekreterliğine 2. kez adaylığını destekledi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Antonio Guterres'in BM Genel Sekreterliğine ikinci dönem için aday olmasına destek verdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Antonio Guterres'in BM Genel Sekreterliğine ikinci dönem için aday olmasına destek verdi.

BM Genel Sekreterliğine yeniden talip olan Guterres, Konsey'den adaylığı için onay aldı.

Konsey'in Guterres'in adaylığını onayının ardından 18 Haziran'da 193 üyeli BM Genel Kurulunda BM Genel Sekreterliği seçimleri yapılacak.

BM Genel Sekreterleri, beş yıllığına göreve seçiliyor.

2017'den beri BM Genel Sekreterliği görevinde bulunan Guterres ülkesi Portekiz tarafından yeniden aday gösterildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine Guterres dışında 7 kişi daha talip olsa da Antonio Guterres dışında hiç kimse herhangi ülke tarafından aday gösterilmedi.

Daha önce de 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulunan eski Portekiz Başbakanı Guterres, ikinci kez adaylığını açıkladığında yaptığı vizyon konuşmasında krizlere çözüm bulmada "dürüst bir ara bulucu" olacağı ve "köprü kurucu" rolü üstleneceği vaadinde bulunmuştu.

Halen BM Genel Sekreteri olan ve 4 buçuk yıldır yürüttüğü bu görevde cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Guterres, öte yandan Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri karşısında sessiz kalmakla eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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