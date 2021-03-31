BM Güvenlik Konseyi, Endonezya'da kiliseye yönelik terör saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM Güvenlik Konseyi, Endonezya'da kiliseye yönelik terör saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
BM Güvenlik Konseyi, Endonezya'da kiliseye yönelik terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Endonezya'da 28 Mart'ta Katolik Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Endonezya'da 28 Mart'ta Katolik Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "olayın menfur ve korkakça bir terör eylemi olduğu" belirtilerek, "Sebebi ne olursa olsun her terör eylemi suçtur, meşrulaştırılamaz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tüm ülkelerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerine karşı ortak mücadele etmesinin gereğine işaret edildi.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin Makassar kentinde 28 Mart'ta Katolik Kilisesi'ne iki intihar bombacısı tarafından terör saldırısı düzenlenmişti. Katoliklerin "Palmiye Pazarı" adı verdikleri Paskalya Bayramı'ndan önceki kutlamayı hedef alan saldırıda 4'ü güvenlik görevlisi 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM Güvenlik Konseyi, Endonezya'da kiliseye yönelik terör saldırısını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 09:43:14. #1.16#
title