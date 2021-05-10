BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek
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BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek

BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün toplanacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginliği, yerel saatle 09.00'da kapalı oturumda görüşecek.

İsrail polisinin 7 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalelerinde şimdiye kadar en az 205 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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