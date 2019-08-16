BM Güvenlik Konseyi Çin'in talebiyle kapalı oturumda Keşmir'i konuşacak

16.08.2019 09:03

Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu konuyu görüşmek üzere toplantı talep etti. Konseyin konuyu cuma günü kapalı oturumda konuyu ele alması bekleniyor.

Pakistan da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne konunun ele alınması için 3 mektup göndermişti. Euronews.com'da Görüntüle