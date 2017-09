BM Güvenlik Konseyi: Arakan'da Şiddetin Sona Erdirilmesi İçin İvedilikle Adım Atılmalı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar devletinin ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı Arakan eyaletindeki güvenlik operasyonları sırasında "aşırı güç" kullanımından endişeli olduğunu belirterek, şiddet olaylarının sona ermesi için ivedilikle adım atılması gerektiğini söyledi.





BMGK'nın Çarşamba günü New York'ta yaptığı kapalı toplantıda kabul edilen kararda, "Güvenlik operasyonlarında aşırı güç kullanıldığına dair gelen haberlerden dolayı endişe duymakta ve Arakan'da şiddetin sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması, düzenin yeniden tahsis edilmesi ve sivillerin korunması için ivedilikle adım atılması çağrısı yapmaktayız" denildi.





İngiltere'nin BM Büyükelçisi Matthew Rycroft, BMGK'nın dokuz yıldır ilk kez Myanmar ile ilgili bir karar metni üzerinde uzlaşmaya vardığını söyledi.



BMGK toplantısından kısa bir süre önce New York'ta bir basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Myanmar hükümetinden Müslümanlara uygulanan şiddeti sonlandırmasını istedi ve buradaki durumu en iyi tarif eden terimin "etnik temizlik" olduğunu söyledi.





BM Genel Sekreteri: İnsani durum felaket Guterres, ayrıca Myanmar'daki insani durumun "felaket" olduğunu belirterek, tüm ülkelere yardım gönderme çağrısı yaptı.



Guterres, "Myanmar hükümetini, askeri operasyonlarını askıya almaya, şiddeti durdurmaya, hukukun üstünlüğünü yeniden tahsis etmeye ve ülkeden ayrılmak zorunda kalanların geri dönme haklarını tanımaya davet ediyorum" dedi.





Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun (ARSA) üç hafta önce 20'den fazla karakola düzenlediği saldırılar ve bunun üzerine Myanmar ordusunun askeri operasyonlar başlatması çatışmaların yeniden ateşlenmesine neden oldu.





ARSA, kuruluş amacını "Müslümanları zulümden korumak" olarak tanımlarken, Myanmar devlet ise bu silahlı grubu "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.







Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 370 bin Müslüman Bangladeş'e kaçtı.



Resmi rakamlara göre, şu ana kadar 400 kişi hayatını kaybetti. Ancak BM, can kaybının 1000'i aşabileceği tahmininde bulunuyor.



ABD, buradaki sivillerin korunması çağrısı yaparken, Bangladeş de mülteciler için sınırda güvenli bölgeler kurulmasını istiyor.



Myanmar'da ağırlıklı olarak Arakan eyaletindeki yaşayan Müslüman azınlık Rohingyalar, "yasa dışı göçmen" statüsünde kabul ediliyor ve bu nedenle de vatandaşlık dahil temel haklara sahip değiller.