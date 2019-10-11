BM Güvenlik Konseyi, ABD ve Rusya'nın vetosu ile Türkiye'yi kınayamadı

BM Güvenlik Konseyi, ABD ve Rusya'nın vetosu ile Türkiye'yi kınayamadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bazı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı'nın kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi

11.10.2019 10:51
BM Güvenlik Konseyi, ABD ve Rusya'nın vetosu ile Türkiye'yi kınayamadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı'nın kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi.


BMGK, Avrupa Birliği üyesi 5 ülkenin talebi üzerine kapalı oturumda Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin operasyounu görüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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