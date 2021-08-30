BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep...
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BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep...

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının 'hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını' talep...
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep... - Haberler
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