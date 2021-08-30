BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep...

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti.