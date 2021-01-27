BM: Güney Sudan'da 8,3 milyon kişi insani yardıma muhtaç
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BM: Güney Sudan'da 8,3 milyon kişi insani yardıma muhtaç

27.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:54
BM: Güney Sudan'da 8,3 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da insani yardıma muhtaç kişilerin sayısının 8,3 milyona ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da insani yardıma muhtaç kişilerin sayısının 8,3 milyona ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, yıllarca süren iç savaşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve iklim değişikliğinin oluşturduğu olumsuz etki nedeniyle ülkedeki insani durumun gittikçe kötüleştiği belirtildi.

"Çatışma, güvensiz ortam ve doğal felaketlerden ötürü 2013'ten bu yana yaklaşık 4 milyon kişi yerinden oldu." ifadesi kullanılan açıklamada, ülkedeki ekonomik krize ve şehirlerdeki tüketici fiyatlarındaki artışa işaret edildi.

Açıklamada, Güney Sudan'da insani yardıma muhtaç kişilerin sayısının 8,3 milyona ulaştığı kaydedildi.

"Açlık büyüyor"

Açıklamada, "Açlık büyüyor. 2021 boyunca 7,2 milyondan fazla kişinin şiddetli gıda güvensizliği yaşayacağı tahmin ediliyor. Bazı topluluklar, felaket seviyelerinde gıda güvensizliğiyle karşılaşabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünyanın en genç devletlerinden biri ve yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Güney Sudan, 2011'de Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Zengin petrol kaynaklarına ve tarım arazilerine sahip ülkede, 2013'te başlayan iç savaş, 2018'de son bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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