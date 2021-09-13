BM: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya - Haberler
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BM: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
BM: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'a yardımların kesilmesi durumunda 100 binden fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'a yardımların kesilmesi durumunda 100 binden fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

WFP Güney Sudan Direktörü Matthew Hollingworth, ekimden itibaren yardımların kesilmesi durumunda Wau, Juba ve Bor bölgelerinde gıda sorunu yaşanabileceğini açıkladı.

100 binden fazla kişinin gıda sorunu ile karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapan Hollingworth, gerekli yardımın sağlanması için 154 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

BM'ye göre Güney Sudan'daki gıda sorunu son yıllarda artış gösterirken nüfusun yüzde 60'ından fazlası bu durumdan etkileniyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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