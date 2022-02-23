BM gözlemcisi, Kuzey Kore'ye 60 milyon doz Kovid-19 aşısı verilmesi çağrısı yaptı

BM'nin Kuzey Kore'deki Bağımsız İnsan Hakları Gözlemcisi Tomas Ojea Quintana, ülkeye 60 milyon doz Kovid-19 aşısı temin edilmesi çağrısında bulundu.

Quintana, 60 milyon doz aşıyla Kuzey Kore'nin yaklaşık 25 milyonluk nüfusuna en az 2 doz aşı yapılabileceğini belirtti.

Kuzey Kore'nin dünyaya kapalı bir yönetim tarzına sahip olduğuna işret eden Quintana, bu yolla ülkedeki Kovid-19 kısıtlamalarını hafifleterek gözlemcilere, yardım gruplarına ve diplomatlara karşı zorlukların ortadan kalkabileceğini öne sürdü.

Quintana, aşı bağışının ülkenin diğer ülkeler ve uluslararası toplumla iletişiminde "kilit" bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kore, BM'nin COVAX aşı projesi tarafından yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Öte yandan Kuzey Kore, uzun süredir kapalı olan Çin'le tren seferlerine ocak ayında izin vermişti.

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin ABD müttefiki ülkeler ve kuruluşlardan ziyade Rusya ve Çin'den Kovid-19 test kiti ve aşısı almayı kabul edebileceğine dikkati çekiyor.