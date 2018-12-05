BM Göç Paktı, BM Üyelerinden Destek Görmüyor

Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin 10 Aralık'ta imzalaması beklenen Göç Paktı, üye ülkelerden beklenen karşılığı bulamadı.

Yaşanan göçmen krizine çözüm bulmak amacıyla bir araya gelen BM üyesi ülkelerin 2018 yılının sonuna kadar bir göç anlaşmasının kabul edilmesini öngören deklarasyonu, üye 193 ülkeden beklediği karşılığı göremedi. BM üyesi ülkelerin 10 Aralık'ta Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenecek zirvede Göç Paktı'nı imzalaması beklenirken, ABD paktı imzalamayacağını açıklayan ilk ülke oldu. Temmuz ayından bu ayana pakta imza atmayacağını duyuran ülke sayısı arttı. Avrupa Birliği ülkeleri arasında Göç Paktı'nı imzalamayacağını açıklayanların fazla olması dikkat çekerken, Avrupa'da ilk olarak Macaristan, ardından ise Avusturya paktı imzalamayacağını açıkladı. İsrail, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Slovakya, Avusturya, Hırvatistan, Estonya, Belçika ve Hollanda da anlaşmayı imzalamayacağını bildirirken, İtalya ve İsviçre hükümetleri ise henüz karar vermedi.

Avrupa Komisyonundan BM Göçmen Paktı'nın onaylanması için çağrı

Göç Paktı'nın imzalanmayacağı açıklamalarından sonra Avrupa Komisyonu, içerisinde Avusturya'nın da bulunduğu 6 AB üyesi ülkeye Göç Paktı'na muhalefet etmemeleri çağrısında bulundu. İçerisinde başta Avusturya olmak üzere Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Çekya'nın olduğu AB ülkeleri paktı imzalamama konusunda oldukça kararlı bir tutum sergilerken, Göç İşleri ve Vatandaşlık AB Komiseri Dimitris Avramopoulus konuyla ilgili açıklama yaptı. Dimitris Avramopoulus, "BM Göç Paktı'nın reddini anlamıyorum, çünkü belge yasal olarak bağlayıcı değil ve kimse buna zorlanmıyor. BM Göç Paktı çok önemli bir konu. Bu sebeple Avrupa Birliği ülkelerinin BM Göç Paktı'nı imzalamama konusunu bir kez daha düşünmeleri yönünde çağrıda bulunuyorum" dedi.

BM anlaşmasının Fas'ta gerçekleştirilecek konferansta kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen Avramopoulus, "Avusturya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti ve BM Göçmen Paktı'nı imzalamayacaklarını belirten diğer AB ülkelerinin BM Göç Paktı'nı imzalayıp imzalamayacakları konusunda karar vermediklerini görmekteyiz. Çağrım bütün AB ülkelerinin Göçmen Paktı'nı imzalamaları yönündedir" diye konuştu.

"BM Göç Paktı'nı reddeden 'yeterince çalışmamış' demektir"

Avramopoulus, "Güvenli ve Düzenli Göç İçin İlkeler Sözleşmesi, göçün daha iyi organize edilmesine ve göçmen işçilerin sömürüye karşı korunmasına yardımcı olacak bir anlaşmadır. BM Göç Paktı anlaşmasını reddeden 'yeterince çalışmamış' demektir. Anlaşmayı imzalamayacaklarını açıklayan AB ülkelerinden Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya eski Doğu Bloğu ülkeleridir. İtalyan hükümeti henüz karar vermedi. Avusturya en baştan anlaşmayı imzalamayacağını belirten ülke oldu. Belçika'nın ne yapacağı henüz belli değilken, Alman parlamentosu geçen hafta büyük çoğunluğuyla anlaşmayı onayladı" dedi.

BM Göç Paktı Belçika'da krize neden oldu

Göç Paktı'nın imzalanması konusunda en büyük krizi yasayan ülkelerin başında Belçika yer aldı. Belçika Başbakanı Michel Charles'ın BM Göç Paktı'nı imzalama kararına koalisyon hükümeti ortaklarından Yeni Flaman İttifak Partisi (N-VA) sert bir şekilde karşı çıktı. Marakeş'teki zirveden iki gün önce aşırı sağ eğilimli, İslam karşıtı, ırkçı Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi'nin Flaman Parlamentosu'nda göç anlaşmasına karşı uluslararası bir 'acil durum toplantısı' düzenleneceği öğrenildi. Flaman Parlamentosu'na konuşmacı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın eski sağ kolu Steve Bannon ve Fransız ırkçı Ulusal Cephe Partisi Genel Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marine Le Pen de katılacak. - BRÜKSEL