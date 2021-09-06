BM göç örgütü, Polonya ve Belarus sınırındaki düzensiz göçmenlerden endişeli
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BM göç örgütü, Polonya ve Belarus sınırındaki düzensiz göçmenlerden endişeli

BM göç örgütü, Polonya ve Belarus sınırındaki düzensiz göçmenlerden endişeli
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Polonya ve Belarus sınırında haftalardır mahsur kalan düzensiz göçmenlerin karşı karşıya olduğu "korkunç koşullardan" derin endişe duyduğunu bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Polonya ve Belarus sınırında haftalardır mahsur kalan düzensiz göçmenlerin karşı karşıya olduğu "korkunç koşullardan" derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM'nin göç örgütü olan IOM'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu sınırda aileler ve çocuklar da uluslararası koruma, barınma ve yardım isteyen düzensiz göçmenlerin "geri itildiğine" yönelik haberlerin endişe verici olduğu vurgulandı.

Açıklamada, örgütün durumu yakından takip ettiği ve düzensiz göçmenlerin "araçsallaştırılmaması" gerektiğini vurgulandı.

Göçmelerin korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesinin, herhangi bir ülkenin "sorumluluğunun merkezinde" olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Sınır yönetimi (Devletlerin egemen bir ayrıcalığı olsa da), devletlerin uluslararası ve bölgesel hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle uyumlu olmalıdır." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Polonya ve Belarus sınırında haftalardır mahsur kalan düzensiz göçmenlerin karşı karşıya olduğu "korkunç koşullardan" derin endişe duyulduğu belirtilerek, bu kişilerin haftalardır içme suyu, yiyecek, tıbbi yardım ve barınak gibi temel ihtiyaçlara erişimde zorluklarla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

???????Belarus'a sınır olan Polonya, Litvanya ve Letonya gibi Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, Belarus hükümetini Afganistan, Irak, Suriye ve diğer ülkelerden düzensiz göçmenleri ülkelerine "itmekle" suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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