: BM Gıda ve Tarım Örgütünden Türkiye'deki çam balı üretimine övgü

12.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:34

Türkiye bal değer zincirinin coğrafi işaretler yardımıyla sürdürülebilirliğinin desteklenmesi projesi kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkililerince Muğla'daki arıcılara eğitim verildi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğinde düzenlenen toplantıya FAO proje yöneticisi Maria Ricci, FAO Teknik Danışmanı Rafaele Dall'Olio, INNAO Coğrafi İşaret Uzmanı Melanie Vanpraet ve Proje Türkiye Koordinatörü Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu ile kentteki çam balı üreticileri paketleme tesisi sahipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Toplantıda üreticilere iyi ve kaliteli balın uluslararası pazardaki yeri ve önemi anlatıldı.

Ricci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki çalışmalardan gurur duyduklarını söyleyerek, "Türk çam balı son derece önemli ve dünya çam balı üretiminde ilk sırada." dedi.

Ricci, Türkiye'nin çam balının yüzde 92'sini üreten bir ülke olduğuna işaret ederek "Bunun yüzde 8'i de Yunanistan'da üretiliyor. Coğrafi işaret bütün üreticilere pazarlama şansı verecek ve katma değer sağlayacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda Avrupa'daki tüketicilere de kolaylıkla ulaşımı sağlayacaktır." diye konuştu.

Vanpraet ise Avrupa'daki tüketicilerin aradığı ve istediği en önemli konunun ürünlerde şeffaflık ve güvenilirlik olduğunu söyledi.

Önem verdikleri en önemli unsurun balda hiçbir şekilde kalıntı bulunmaması olduğuna dikkati çeken Vanpraet, "Bu projenin sonucundan son derece umutluyum. Yaptığımız eğitimlerden aldığımız geri dönüşler son derece iyi. Arıcılar arasında oluşturulacak iyi bir iş birliğiyle ihracat piyasasına açılmak daha kolay olacaktır." diye konuştu.

"İnsanlar yedikleri ürünlerden emin olmak istiyor"

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve projenin Türkiye koordinatörü Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu ise projenin temel amacının Avrupa çapında coğrafi işaret tescilinin alınması olduğunu ifade etti.

Coğrafi işaret tescilinin alınması ile kalitesini de bir anlamda güvence altına almış olduklarını vurgulayan Dokuzlu, şöyle konuştu:

"Coğrafi işaret bir kalite göstergesidir ve coğrafi işaret göstergesi içindeki üretim ve kalite kriterlerini uygularsanız zaten bu ürün dünya piyasalarında mutlaka yerini bulacaktır. Burada en önemli iş üreticilerimize düşüyor. Proje ile üreticilerimizi bilgilendirmeyi, coğrafi işaretin ne olduğunu ve pazarlamada nasıl uygulanabileceğini anlatıyoruz. Sadece Türkiye değil, bütün dünya Avrupa Birliği dahil olmak üzere kalite ve güvenceye önem veriyor. İnsanlar kesinlikle aldatılmak istemiyor ve yedikleri ürünlerden emin olmak istiyor."

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Yılmaz Kaya da, Muğla çam balının geçen yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillendiği anımsattı.

Kaynak: AA

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