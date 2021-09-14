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BM Gıda ve Tarım Örgütünden "dijital tarım stratejisi"ne destek

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
BM Gıda ve Tarım Örgütünden

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında tüm dünyanın bir anda çok hızlı bir şekilde dijitalleştiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye genelinde bir 'dijital tarım stratejisi'...

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında tüm dünyanın bir anda çok hızlı bir şekilde dijitalleştiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye genelinde bir 'dijital tarım stratejisi' hazırlamış durumdayız." dedi.

Selışık, AA muhabirine, FAO olarak Türkiye'de çok sayıda ve farklı alanlarda projeler yürüttüklerini söyledi.

Proje içeriklerinin bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, iklim değişikliğiyle mücadele, iklim değişikliğine uyumlu akıllı tarım tekniklerinin çiftçiye ulaştırılması şeklinde sıralanabileceğini belirten Selışık, "Özellikle kadınlar tarafından yönetilen kooperatiflerin güçlendirilmesine destek veriyoruz. Yeni kooperatifler kuruyoruz ya da mevcut kooperatifleri güçlendiriyoruz. Tüm projelerimizde kadınlar öncelikli ana faydalanıcıdır. FAO olarak temel kuralımız kadınları daha güçlü kılmaktır." diye konuştu.

Tarımda kadının rolünün çok önemli olduğunu anlatan Selışık, şunları söyledi:

"Kadının aileye olan katkısının yanında tarlada nasıl çalıştığını da biliyoruz. Bunların hepsini değerlendirerek kadının erkeklerle aynı bilgiden, aynı kaynaklardan faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yürüttüğümüz projelerde bugüne kadar yaklaşık 5 bin kadına ulaştık. Sadece Suriye programı içerisinde yürüttüğümüz projede kooperatif bazında 650 kadın çiftçi faydalandı."

Selışık, çiftçilerin doğru bilgiyle donanmasını, doğru tarım tekniklerini uygulayarak tarlasında ya da hayvan işletmesinde maksimum verimi elde etmesini ve ürettiği ürünü de pazara ulaştırabilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

"Politikacılar için karar almada yol haritası oluşturacak"

Yürüttükleri projelerde özellikle bu noktayı çok önemsediklerini belirten Selışık, şöyle devam etti:

"Pazara erişimi hem kooperatiflerle hem de dijital pazarlama ayağıyla desteklemeye çalışıyoruz. Kovid-19 salgını sonrasında tüm dünya bir anda çok hızlı bir şekilde dijitalleşti. Tarımda yeni teknolojilerin benimsenmesi ve inovasyon konusu yıllardır hep tartışılıyor. Dijital tarım stratejisi Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaya koyduğumuz bir stratejidir. Sadece büyük çiftçilerin faydalanacağı ya da büyük çiftçinin maliyetini karşılayacak uygulamalar değil, küçük çiftçinin de faydalanabileceği konuları içeren bir yöntem üzerinde çalıştık. Hedef kitleye göre nasıl bir yöntem izlenmeli ve bununla ilgili kimlerle iş birliği yapılması gerektiğini belirten bir strateji olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye genelinde bir dijital tarım stratejisi hazırlamış durumdayız. Eminim ki dijital tarım stratejisi ileride politikacılar için karar almada yol haritası oluşturacaktır."

"Bu projeyle Türkiye'de dijital tarımın hangi noktada olduğunu tespit edeceğiz"

Bugüne kadar yapılmış tüm çalışmaların bir envanterinin hazırlandığına dikkati çeken Selışık, şunları kaydetti:

"Özel sektör ve üniversiteler dahil herkes dijital tarımla ilgili ne yapıyorsa bunları toparladık. Sahada 300'den fazla çiftçiyle, örgütlerle, özel sektör firmalarıyla bir anket yaptık, 'kim neyi kullanıyor, dijital tarım denince ne anlaşılıyor, neye ihtiyaç var?' gibi soruların sonuçlarını stratejimize yansıttık. Son çalıştayı gelecek ay yapmayı planlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının yetkilileriyle birlikte elimizdeki verileri herkesle paylaşacağız. Bu projeyle Türkiye'de dijital tarımın hangi noktada olduğunu tespit edeceğiz."

BM Gıda ve Tarım Örgütünden dijital tarım stratejisi ne destek

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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