BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programından "20'den fazla ülkede akut açlık artacak" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), acil ve genişletilmiş bir yardım yapılmaması halinde gelecek aylarda 20'den fazla ülkede akut açlığın artacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), acil ve genişletilmiş bir yardım yapılmaması halinde gelecek aylarda 20'den fazla ülkede akut açlığın artacağı uyarısında bulundu.

BM'nin Roma merkezli iki kuruluşunun bugün yayımladığı "Açlıkta öne çıkanlar" başlıklı ortak rapora ilişkin açıklama yapıldı.

Yemen, Güney Sudan ve Nijerya'nın kuzeyinin yıkıcı düzeyde akut açlıkla karşı karşıya olduğu ve bu listenin başında yer aldığı belirtilen açıklamada, özellikle Yemen ve Güney Sudan'daki ailelerin açlık ve ölüm riskiyle yüzleştiği ifade edildi.

Açıklamada, akut açlıktan en çok etkilenenlerin Afrika ülkelerinde olmasına rağmen Asya'da Afganistan, Orta Doğu'da Suriye ve Lübnan, Latin Amerika ve Karayipler'den Haiti'ye kadar dünyanın birçok bölgesinde akut açlığın hızla artacağı uyarısı yapıldı.

"Şimdi hızlı şekilde harekete geçmek hepimizin görevidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, "Acının büyüklüğü, endişe verici düzeydedir. Hayatları kurtarmak, geçim kaynaklarını korumak ve en kötü durumu önlemek için şimdi hızlı şekilde harekete geçmek hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

WFP İcra Direktörü David Beasley de "Gözlerimizin önünde bir felaket görmekteyiz. Çatışmalardan, iklim şoklarından ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan kıtlık, milyonlarca ailenin kapısını çalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kişilerin açlıktan ölmesini önlemek için acilen 3 şeye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Beasley, "Savaş sona ermeli, savunmasız topluluklara hayat kurtaran yardımları sağlamak için erişimimize izin verilmeli ve her şeyden önce bu yıl içinde 5,5 milyar doları sağlayacak bağışçılara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Akut gıda güvensizliğiyle öne çıkabilecek bölgeler

Söz konusu raporda, çatışma ve Kovid-19 salgınının gıda güvensizliğini etkileyen ana unsurlardan olduğu belirtildi.

Raporda, mart-temmuz döneminde akut gıda güvensizliğiyle öne çıkabilecek 20'den fazla bölge ve akut gıda güvensizliğini artırabilecek etkenler de sıralandı.

Bu kapsamda Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Merkez Sahel, Etiyopya, Nijerya'nın kuzeyi, Mozambik'in kuzeyi, Somali, Güney Sudan ve Sudan'da çatışma ve şiddet nedeniyle bu durumun artabileceği yer aldı.

Dünyada birçok ülkeyi etkileyen Kovid-19 salgınının, pek çok ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız bırakacağı kaydedilen raporda, özellikle Latin Amerika ile Orta Doğu'da Yemen, Suriye ve Lübnan'ın bundan en çok etkilenecek ülke ve bölge olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda Afganistan'dan Madagaskar'a ve Afrika Boynuzu'na kadar birçok yerde iklim aşırılıklarının açlığı artıracağına işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin