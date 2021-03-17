BM Gıda Sistemleri Ön Zirvesi, temmuzda Roma'da yapılacak
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BM Gıda Sistemleri Ön Zirvesi, temmuzda Roma'da yapılacak

17.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:56
BM Gıda Sistemleri Ön Zirvesi, temmuzda Roma'da yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM) ve İtalya, 2021 Gıda Sistemleri Zirvesi'nin ön toplantısının 19-21 Temmuz'da Roma'da yapılacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve İtalya, 2021 Gıda Sistemleri Zirvesi'nin ön toplantısının 19-21 Temmuz'da Roma'da yapılacağını açıkladı.

BM ve İtalya Başbakanlığından yapılan ortak açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin liderliğinde, eylülde New York'ta yapılacak zirve öncesindeki ön zirve etkinliğiyle gıda sistemlerini dönüştürmeyi amaçlayan katkı ve çabaların görüşüleceği bildirildi.

Roma'da 3 gün sürecek ön zirvenin, toprak sahibi çiftçileri, araştırmacıları, özel sektörü, siyasi liderleri ile tarım, çevre, sağlık ve maliye bakanlarını bir araya getireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Guterres, "İtalya'daki bu ön zirve, insanlar ve gezegen için çalışan sürdürülebilir gıda sistemleri inşa etmek için iddialı taahhütleri harekete geçirmek için önemli bir adım olacak. Hızlandırılmış eylem yoluyla biz dünyanın Kovid-19'dan kurtulmasına, artan açlıkla mücadele etmesine ve iklim krizini çözmesine yardımcı olabiliriz." ifadesini kullandı.

Başbakan Draghi de İtalya'nın bu ön zirvenin Roma'da yapılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İtalya ortaklarıyla beraber, daha iyi tarım ve sürdürülebilir değer zincirlerini ve sağlık yaşam tarzlarını teşvik etmek için uğraşacak. Çevrenin anlamlı eylemlerle korunması için herkesin bize katılmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Roma'daki ön zirve toplantısında dünya liderlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ardından daha iyi yeniden inşa için yeni eylemler ve cesur stratejiler geliştirmeyi başlatmayı ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 17'sinde de ilerleme kaydetmelerinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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