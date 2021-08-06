BM Gıda Programı'ndan "Myanmar halkı tarihin en zorlu zamanlarını yaşıyor" uyarısı
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BM Gıda Programı'ndan "Myanmar halkı tarihin en zorlu zamanlarını yaşıyor" uyarısı

BM Gıda Programı'ndan 'Myanmar halkı tarihin en zorlu zamanlarını yaşıyor' uyarısı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Myanmar halkının ülkedeki darbenin ardından tarihin en zor zamanlarını yaşadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Myanmar halkının ülkedeki darbenin ardından tarihin en zor zamanlarını yaşadığını bildirdi.

WFP Myanmar Direktörü Stephen Anderson, BM Cenevre Ofisi'de düzenlenen basın toplantısına başkenti Nepido'dan video konferans yöntemiyle bağlanarak ülkedeki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Anderson, Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil pek çok zorluğa maruz kaldığını belirterek "Bence Myanmar halkı hafızalardaki en zor zamanlarını yaşıyor. Birden fazla zorlukla ve birden fazla şokla karşı karşıya kaldılar." dedi.

Halkın yaşadığı zorlukların başında yoksulluğun yer aldığını, darbenin ardından ülkedeki siyasi huzursuzluğun arttığını ve ekonomik kriz yaşandığını anlatan Anderson, nisanda WFP'nin 3,4 milyondan fazla insanın mayıs-ekim arısında gıda güvensizliğine maruz kalabileceğini tahmin ettiğini anımsattı. Anderson, bu duruma yanıt olarak WFP'nin ülkeye planladığı desteği üç katına çıkardığını, eski başkent Yangon'dan başlayarak Myanmar'ın en yoksul bölgelerinde 2 milyona yakın kişiye büyük ölçekli gıda dağıtımına başladıklarını kaydetti. Finansman açığı nedeniyle WFP'nin ülkeye olan yardımlarının sürmesinin tehlikede olduğu uyarısında bulunan Anderson, uluslararası topluma yıl sonuna kadar acilen 86 milyon dolar fon desteği çağrısı yaptı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 946 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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