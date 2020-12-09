BM Genel Sekteri Guterres'ten İran'a nükleer programına ilişkin endişeleri giderme çağrısı
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BM Genel Sekteri Guterres'ten İran'a nükleer programına ilişkin endişeleri giderme çağrısı

09.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:37
BM Genel Sekteri Guterres'ten İran'a nükleer programına ilişkin endişeleri giderme çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a nükleer ve balistik füze programlarına ilişkin endişeleri giderme ve 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın uygulanmasına dönme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a nükleer ve balistik füze programlarına ilişkin endişeleri giderme ve 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın uygulanmasına dönme çağrısında bulundu.

Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, 2018'de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, Tahran'a yeniden yaptırımlar uygulaması, ayrıca İran'ın 2019'da anlaşmadaki sınırları ihlal etmeye yönelik kararından duyduğu üzüntüyü belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te İran ve küresel güçler arasında yapılan nükleer anlaşmayı onaylayan Konsey kararının uygulanmasının "uluslararası toplum tarafından çok taraflılığın, diplomasi ve diyaloğun etkinliğinin bir kanıtı ve nükleer silahların yayılmasını önlemede bir başarı olarak görüldüğünü" ifade ederek, İran'ın nükleer anlaşmayı "tam olarak uygulaması" gerektiğine dikkati çekti.

Guterres'in sunduğu raporun 22 Aralık'ta Güvenlik Konseyinde ele alınması bekleniyor.

Almanya, Fransa ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamada, İran'ın Natanz kentindeki uranyum zenginleştirme tesisinde üç ilave kademeli gelişmiş santrifüj kurmayı planladığını açıklamasını son derece endişe verici olarak nitelendirmişti.

Açıklamada, İran ile yapılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı sürdürmek için yorulmadan çalıştıkları belirtilerek, "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisinde üç ilave kademeli gelişmiş santrifüj kurmayı planladığını açıklaması, KOEP'i ihlal ediyor ve son derece endişe verici." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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