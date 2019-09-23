BM Genel Sekteri Guterres: Suriye'de Anayasa Komitesi oluşturuldu

BM Genel Sekteri Guterres: Suriye'de Anayasa Komitesi oluşturuldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye'de Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı

23.09.2019 18:15
BM Genel Sekteri Guterres: Suriye'de Anayasa Komitesi oluşturuldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye'de Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.


Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye'de rejimin ve muhaliflerin üzerinde anlaşmaya vardığı Anayasa Komitesi'nin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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