BM Genel Sekreterliğine yeniden aday olan Guterres'ten krizlerin çözümünde "köprü kurucu" rolü sözü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM Genel Sekreterliğine yeniden aday olan Guterres'ten krizlerin çözümünde "köprü kurucu" rolü sözü

BM Genel Sekreterliğine yeniden aday olan Guterres'ten krizlerin çözümünde 'köprü kurucu' rolü sözü
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine yeniden aday olan Antonio Guterres, dünyanın kırılgan bir dönemden geçtiği sırada seçilmesi durumunda krizlere çözüm bulmada "dürüst bir arabulucu" olacağı ve "köprü kurucu" rolü üstleneceği vaadinde bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine yeniden aday olan Antonio Guterres, dünyanın kırılgan bir dönemden geçtiği sırada seçilmesi durumunda krizlere çözüm bulmada "dürüst bir arabulucu" olacağı ve "köprü kurucu" rolü üstleneceği vaadinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine Guterres dışında 7 kişi daha talip oldu.

Guterres, ülkesi Portekiz tarafından bu pozisyona aday gösterilirken, aralarında eski Ekvator Devlet Başkanı Rosalia Arteaga'nın da olduğu 7 isim BM üyesi hiçbir ülke tarafından aday gösterilmedi.

2017 yılından beri BM Genel Sekreteri olan Guterres, BM Genel Kurulu'nda tek aday olarak, üye ülkelerin sorularını yanıtladı ve vizyon konuşması yaptı.

Daha önce de 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulunan eski Portekiz Başbakanı Guterres, ikinci dönem bu göreve seçilmesi durumunda krizlere çözüm bulmada "dürüst bir arabulucu" olacağı ve "köprü kurucu" rolü üstleneceği taahhüdünde bulundu.

Halen BM Genel Sekreteri olan ve 4 buçuk yıldır yürüttüğü bu görevde cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Guterres, öte yandan Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri karşısında sessiz kalmakla eleştiriliyor.

BM Genel Sekreterliğine talip en genç isimlerden 34 yaşındaki Hindistan asıllı Kanadalı Arora Akanksha da iddialı seçim kampanyası ile öne çıksa da BM üyesi bir ülke tarafından desteklenmediği için aday olarak görülmüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tarkan Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BM Genel Sekreterliğine yeniden aday olan Guterres'ten krizlerin çözümünde "köprü kurucu" rolü sözü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 00:04:10. #1.14#

title