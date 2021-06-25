BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, 2 yıl aradan sonra Kıbrıs'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, 2 yıl aradan sonra Kıbrıs'ta

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, 2 yıl aradan sonra Kıbrıs'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, korona virüs salgının başlamasının ardından 2 yıl aradan sonra ilk kez Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, korona virüs salgının başlamasının ardından 2 yıl aradan sonra ilk kez Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, dün akşam saatlerinde Kıbrıs'a geldi. Dün ilk olarak BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ve Rum Başkanlığı Diplomatik Ofisi Başkanı Kyriacos Kouros ile görüşen Lacroix, Kıbrıs'taki 3 günlük ziyareti kapsamında temaslarını sürütüyor. Korona virüs salgının ardından 2 yıl aradan sonra adaya gelen Lacroix, sabah saatlerinde ise Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü. Bugün KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek olan Lacroix öğleden sonra da Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri ile bir araya gelecek.

Lacroix yarın Mağusa'da olacak

BM Genel Sekreteri Yardımcısı yarın, BM Barış Gücü'nün faaliyetlerini yerinde incelemek için Mağusa'ya giderek, ara bölgeyi ziyaret edecek ve burada kendisine UNFICYP yetkilileri tarafından bölgedeki durum ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aktarılacak. Lacroix'in ayrıca BM Genel Sekreteri'nin İyi Niyet Görevi Ofisi'ni ziyaret ederek, BM Üst Düzey Temsilcisi Jane Holl Lute'un adada iki lider ile yaptığı görüşmeler ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi alacağı kaydedildi.

Lacroix'den Slovakya'ya teşekkür

Kıbrıs'a varışının ardından Jean-Pierre Lacroix, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Slovakya'ya Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'ne 20 yıldan fazla bir süredir destek vermesinden dolayı teşekkür etti.

Laxroix, "20 yıldan fazla bir süredir, 3 bin 800 Slovak barış gücü askeri BM Kıbrıs Barış Gücü'nde hizmet vermektedir. Bu güçlü bağlılık, BM Barış Gücü tarafından içtenlikle takdir edilmektedir. Slovakya'ya desteği için ve barış için hizmet verirken sevdiklerinden uzak tüm kadın ve erkeklere çok teşekkürler" dedi. - LEFKOŞA

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, 2 yıl aradan sonra Kıbrıs'ta
BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, 2 yıl aradan sonra Kıbrıs'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meclis'te delta varyantı paniği! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinaya alındı
Meclis'te delta varyantı paniği! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz İlham Aliyev Lütfü Türkkan Fahrettin Koca
Magazin Tolga Yüce Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Merih Demiral Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, 2 yıl aradan sonra Kıbrıs'ta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:32:09. #1.16#

title