BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi, İran nükleer anlaşmasında normale dönülmesini istiyor
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BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi, İran nükleer anlaşmasında normale dönülmesini istiyor

BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi, İran nükleer anlaşmasında normale dönülmesini istiyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İran nükleer anlaşmasının tekrar işlerlik kazanması ve İran'a yapılan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İran nükleer anlaşmasının tekrar işlerlik kazanması ve İran'a yapılan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Guterres, BMGK üyelerine sunduğu raporda, İran'ın 2015'te Almanya'ya ek olarak konseyin beş daimi üyesi (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin) ile imzaladığı nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasının önemini vurguladı.

Genel Sekreter ve Konsey üyesi 15 ülke, nükleer anlaşmanın normal seyrine döndürülmesi ve Tahran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması karşılığında İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması gerekliliğini de dile getirdi.

BM'nin New York'taki genel merkezinde yapılan toplantıda, Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rose Marie DiCarlo, nükleer anlaşmayla ilgili, "ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) katılması memnuniyetle karşılanacak bir gelişme olacaktır." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler delegasyonu başkanı Büyükelçi Olof Skoog da ABD'nin Mayıs 2018'de çekildiği nükleer anlaşmaya dönmesi ve ardından Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması gereğine atıfta bulundu.

ABD ve Rusya'dan karşılıklı açıklamalar geldi

Aynı toplantıda bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Jeffrey DeLaurentis, İran'la iki ay önce Viyana'da başlatılan nükleer müzakerelerin "KOEP'ye karşılıklı uyum sağlamak için" seçeneklerin belirginleşmesine yardımcı olduğunu söyledi.

DeLaurentis, "ABD, bölgesel müttefiklerimiz ve ortaklarımızla koordineli olarak diplomasinin İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemenin en iyi yolu olduğuna inanıyor. Viyana'daki son birkaç tartışma turu, İran ve ABD'nin tercihlerini netleştirmesine yardımcı oldu. KOEP'ye uyum konusunda karşılıklı bir geri dönüş sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'a nükleer silah taşıyabilecek şekilde tasarlanmış balistik füzelerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmama çağrısında bulunan ABD Büyükelçisi, "Rusya ve İran'ın bu faaliyetlerin 2231 sayılı BMGK kararı kapsamında olmadığına dair güvencelerini reddediyoruz." dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise ??ABD büyükelçisinin raporla ilgili yorumlarını "teklif" olarak nitelendirerek reddetti.

Nebenzya, Washington'un Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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