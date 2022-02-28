BM Genel Sekreteri: "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir...
AA, Islam Doğru - Güncel
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BM Genel Sekreteri: "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız."
BM Genel Sekreteri: "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız."
AA / Islam Doğru - Güncel