BM Genel Sekreteri: "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir... - Haberler

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BM Genel Sekreteri: "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir...

AA, Islam Doğru - Güncel
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BM Genel Sekreteri:

BM Genel Sekreteri: "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız."

BM Genel Sekreteri: "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız."

AA / Islam Doğru - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Güncel, Haberler

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