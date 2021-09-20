BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım - Haberler
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BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta Türkevi'nin açılışın katılarak konuşma yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta Türkevi'nin açılışın katılarak konuşma yaptı. Guterres, " Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım. ve insanların korunmasına verdiğiniz destek için içten takdirlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Guterres, Türkevi'nin açılışına katılmanın ve BM ile Türkiye arasında devam eden mükemmel işbirliğini tanımanın büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Guterres sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım. ve insanların korunmasına verdiğiniz destek için içten takdirlerimi sunarım. Pek çok kişinin izlemesi gereken bir örnek. Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına yönelik istikrarlı desteğini memnuniyetle karşılıyorum"

Genel Sekreter, Türkevi'ni New York şehrinde Türkiye'nin açık bir izini temsil eden yeni bir Türkevi olarak nitelendirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yeni Türkevi Binası'nın açılışına katılan BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

Yeni Türkevi Binası'nın açılışına katılan BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: 'Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum.'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum."
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Haber: BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım - Haberler
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