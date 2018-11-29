BM Genel Sekreteri Suudi Veliaht Prensle Yemen'i Görüşmeye Hazır

BM, Yemen'de savaşan tarafların müzakere masasına oturması konusunda umutlu olduğunu açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 toplantısına katılmak üzere Arjantin'e gideceğini Yemen'de sürmekte olan savaşta barışı müzakere etmek için bir adım atmak üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Guterres, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile veya Suudi Arabistanlı herhangi bir yetkili ile görüşmeye hazırım. Çünkü, halen bunun çok önemli bir hedef olduğuna inanıyorum. Aralık ayının başında İsveç'te Yemen'in savaşan tarafları arasında barış görüşmelerinin yapılma şansı var. Ancak henüz orada değiliz" dedi. Guterres konuşmasında "Yemenle ilgili olarak çok kritik bir noktadayız" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın G20 zirvesine katılmak için dün Arjantin'e ulaştığı kaydedildi. Arjantin'de, Muhammed bin Selman'ın Yemen savaşındaki gelişmeler ve Kaşıkçı cinayetine karışma iddiasıyla bir soruşturma başladığı da kaydedildi.

Diğer taraftan ABD senatosunun Suudi Arabistan'ın Yemen savaşına desteğini sona erdirmek için bir adam daha attığı belirtildi. Yemen savaşında 10 bin kişi hayatını kaybetti, Suudi Arabistan'ın uyguladığı blokaj sebebiyle milyonlarca insanın açlık sınırında yaşadığı belirtildi. - NEW YORK