Bm genel sekreteri: suriye anayasa komitesi oluşturuldu

23.09.2019 17:06

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve bu komitenin Cenevre 'de toplanacağını açıkladı.

Guterres, komitenin önümüzdeki haftalarda Cenevre'de toplanacağını duyurdu ve BM'nin bu komiteyi, Suriye'de 8 yıldan uzun süren savaşı sona erdirecek siyasi bir çözüm bulma çabalarında bir sonraki adım olarak gördüğünü belirtti.

Kaynak: DHA