BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs raporuna "kendi kendini yöneten bölgeler" ifadesini ekleyebileceği iddia edildi

Rum basınında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temmuzda BM Güvenlik Konseyine sunacağı Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Raporu'na "kendi kendini yöneten bölgeler" ifadesini ekleyebileceği ileri sürüldü.

Rum basınında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temmuzda BM Güvenlik Konseyine sunacağı Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Raporu'na "kendi kendini yöneten bölgeler" ifadesini ekleyebileceği ileri sürüldü.

Fileleftheros'un haberinde, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un, 22 Haziran'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinde, Rum tarafının böyle bir ifadenin rapora eklenmesine rıza gösterme ihtimaline dair nabız yokladığı ve yoğun tepkiyle karşılandığı kaydedildi.

Haberde, BM Genel Sekreteri'nin, İyi Niyet Misyonu Raporu'na "kendi kendini yöneten iki bölge" ifadesini ekleyerek Türk tarafını cesaretlendirme çabasına değinen Lute, Anastasiadis'e, raporda böyle bir ifade olmasının Kıbrıslı Türklerin endişelerini gidereceğini söylediği öne sürüldü.

Raporda yer alacak böyle bir ifadenin KKTC'ye egemenlik teslim edilmesi anlamına geleceğine vurgu yapan Rum tarafının, buna öfkesini ve rahatsızlığını" ortaya koyarak sert tepki gösterdiği iddia edildi.

Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye'nin de desteğiyle Kıbrıs'ta çözüm için egemen eşitliğe dayalı, yan yana ve iş birliği içerisinde yaşayan iki devlet modelini savunurken, Kıbrıs Rum tarafı yarım asrı aşkın süredir müzakere edilen ve bir sonuca varılamayan federasyon modelini destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan