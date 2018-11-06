BM Genel Sekreteri'nden Kamerun'da Kaçırılanların Serbest Bırakılması Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kamerun'da, aralarında çocukların da bulunduğu 81 kişinin kaçırılmasını kınayarak, bu kişilerin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres, hafta sonu Kamerun'un güneybatısındaki Bamenda bölgesinde faaliyet gösteren presbiteryen ortaokulundan çoğunluğu çocuk 81 kişinin kaçırılmasını kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Guterres, kaçırılan bu kişilerin bir an önce serbest bırakılarak aileleri ve evlerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Özellikle çocukların da içinde olduğu sivillere yönelik bu suçlar için hiçbir gerekçe olamaz." ifadesine yer verildi.

Kamerun'un yerel basınında çıkan haberlerde, ülkenin İngilizce konuşulan Anglofon güneybatı bölgesinde, aralarında çok sayıda öğrencinin bulunduğu 81 kişinin kaçırıldığı belirtilmişti.

Kamerunlu ayrılıkçıların bulunduğu bölgede meydana gelen kaçırma olayını henüz üstlenen olmadı.

Hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.