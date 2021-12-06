BM Genel Sekreteri, Libya Özel Danışmanlığına Stephanie Williams'ı atadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in istifasının ardından, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler öncesi Amerikalı diplomat Stephanie Williams'ı danışman olarak atadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın brifinginde, Stephanie Williams'ın, Libyalı, bölgesel ve uluslararası aktörlerle ara buluculuk çabalarına öncülük edeceğini söyledi.

Dujarric, Stephanie Williams'ın Libya'da siyasi, güvenlik ve ekonomi alanında diyaloğun sürdürülmesine ve başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasına destek vereceğini ifade etti.

Amerikalı diplomat Stephanie Williams, uzun süre boş kalan BM Libya Özel Temsilciliği görevi doldurulana kadar BM Libya Özel Temsilcisi Vekili olarak görev yapmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Slovakyalı diplomat Jan Kubis ise 23 Kasım'da istifa etmişti.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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