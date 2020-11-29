BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel temsilcisi Lute Kıbrıs'a gidiyor
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BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel temsilcisi Lute Kıbrıs'a gidiyor

29.11.2020 16:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:58
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel temsilcisi Lute Kıbrıs'a gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri geçici Özel temsilcisi Jane Holl Lute temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs'a gidiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri geçici Özel temsilcisi Jane Holl Lute temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs'a gidiyor.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, liderlerle görüşmek üzere bu gece Ada'ya gidiyor. Edinilen bilgiye göre Lute, yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşecek. Lute Salı günü ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'le ayrı ayrı bir araya gelecek.

Jane Holl Lute'un 2 Aralık'ta Ada'dan ayrılarak Atina'ya geçmesi bekleniyor. Atina temasının ardından New York'a gidecek olan Lute'un Ankara temaslarını Avrupa Birliği Konseyi'nin Aralık toplantısı sonrası yapması bekleniyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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