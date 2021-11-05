BM Genel Sekreteri, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Stewart'ı atadı - Haberler
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BM Genel Sekreteri, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Stewart'ı atadı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM Genel Sekreteri, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Stewart'ı atadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı atadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı atadı.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Stewart'ın Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun da başkanı olacağı belirtildi.

Kıbrıs özel temsilciliği görevi ile Elizabeth Spehar'ın yerini alacak olan Stewart, aynı zamanda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Yardımcılığı görevini de üstlenecek.

BM bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Colin Stewart, daha önce Batı Sahara özel temsilcisi olarak çalıştı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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