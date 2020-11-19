BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Plasschaert: "Bağdat ile Erbil, Sincar anlaşmasının uygulanmasını hızlandırmalı"
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BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Plasschaert: "Bağdat ile Erbil, Sincar anlaşmasının uygulanmasını hızlandırmalı"

19.11.2020 19:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 19:48
BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Plasschaert:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmanın uygulanmasının hızlandırılması...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmanın uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Irak'ın Musul kentini ziyaret eden Özel Temsilci Plasschaert, düzenlediği basın toplantısında, hükümet ile IKBY arasında yapılan anlaşmadan sonra ilçeye istikrarın geleceğine inandığını kaydederek, "Bağdat ile Erbil, Sincar anlaşmasının uygulanmasını hızlandırmalı." ifadesini kullandı.

Sincar'da güvenlik teşkilatı ve şemasının oluşumundaki ciddiyetin önemli olduğuna vurgu yapan Plasschaert, ilçenin altyapısının yeniden onarılması ve en kısa zamanda iç göçmenlerin evlerine geri dönmesi temennisinde bulundu.

Plasschaert, Sincarlıların uzun yıllar ağır ve zor süreç geçirdiklerini ancak ordu güçlerinin ilçeye girmesiyle birlikte rahat nefes alacaklarını ve yeni bir başlangıç olacağını kaydetti.

Silah tehditlerinin toplum ve bölgenin ilerlemesine engel olacağını aktaran Plasschaert, toplum ve insanların çıkarının her şeyin üstünde olduğunu ifade etti.

Musul Valisi Necim el- Cuburi, BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in Musul'u ziyaret ederek bizzat Sincar'ın tüm etnik gruplarıyla görüşmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yapılan anlaşmanın takibinde BM'nin rolünün önemli olduğuna dikkat çeken Cuburi, bölgenin kalkınma ve imarında da yer almasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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