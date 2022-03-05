BM Genel Sekreteri ile Ukrayna Dışişleri Bakanı, "insani yardım" konusunu görüştü - Haberler

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BM Genel Sekreteri ile Ukrayna Dışişleri Bakanı, "insani yardım" konusunu görüştü

AA, Islam Doğru - Güncel
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BM Genel Sekreteri ile Ukrayna Dışişleri Bakanı,

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ülkesindeki insani yardım çabaları üzerine telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ülkesindeki insani yardım çabaları üzerine telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, Kuleba ile BM'nin Ukrayna içinde ve dışındaki insani yardım operasyonlarını değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in insani yardım operasyonlarını artırma taahhüdünde bulunduğu ve ikilinin yabancılar da dahil olmak üzere sivillerin savaş bölgelerinden güvenli şekilde tahliye edilmesi koşullarını ele aldıkları kaydedildi.

AA / Islam Doğru - Güncel

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Güncel, Haberler

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