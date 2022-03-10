BM Genel Sekreteri Guterres: "Ukrayna'daki katliama son verin" - Haberler

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BM Genel Sekreteri Guterres: "Ukrayna'daki katliama son verin"

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM Genel Sekreteri Guterres:

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin." çağrısı yaptı.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti.

Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin." çağrısında bulundu.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Mariupol, Ukrayna, Doğum, Güncel, Haberler

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