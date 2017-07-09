BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna'da

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemek için her şeyi yapacağını söyledi.



Guterres, başkent Kiev'de Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile görüştü.



Ukrayna'daki krize değinen Guterres, "Yetkim dahilinde barışı, Ukrayna halkının refahını desteklemek, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağlamak için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.



Guterres, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşmeleri destekleyeceğini vurgulayarak Donbas'taki çatışmalarla ilgili "Çatışmaların hala devam ettiğini biliyoruz. Elbette çatışmaların tamamen sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.



Donbas'ta çatışma hattı etrafında yaşayanların ve yaşadıkları bölgeleri terk edenlerin içinde bulundukları zor duruma değinen Guterres, BM'nin Ukrayna'daki insani yardımları sürdürmesinin gerekli olduğunu ifade etti.



Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman da Rusya'nın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duymadığını ve demokratik dünyaya karşı savaş başlattığını savunarak ülkesinin insani yardımlara muhtaç hale geldiğine dikkati çekti.



Groysman, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı birleşmemizin vesilesi olmalı ve (Rusya) Ukrayna'ya karşı bu barbar saldırıyı sona erdirmelidir." diye konuştu.