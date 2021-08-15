BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'deki doğal felaketler nedeniyle dayanışma mesajı paylaştı
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BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'deki doğal felaketler nedeniyle dayanışma mesajı paylaştı

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'deki doğal felaketler nedeniyle dayanışma mesajı paylaştı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının ardından ülkenin kuzeyindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kaybı ve altyapı hasarı için üzüntülerini paylaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, doğal felaketlerden etkilenen ailelere Guterres'in taziyeleri iletilirken, BM'nin, bu zorlu zamanda Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olacağına vurgu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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