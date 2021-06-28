BM Genel Sekreteri Guterres'ten terörle mücadelede Afrika ülkelerine destek çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terörist grupların Afrika ülkelerindeki ilerlemelerinin endişe verici olduğunu, bu tehditlere karşı küresel bir öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terörist grupların Afrika ülkelerindeki ilerlemelerinin endişe verici olduğunu, bu tehditlere karşı küresel bir öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Üye Devletlerin Terörle Mücadele Kurumları Başkanları İkinci Üst Düzey Konferansı" programında konuştu.

Terörizmle mücadelede dünyada önemli gelişmeler kaydedildiğini ancak terörist grupların tehdidinin çeşitlenerek devam ettiğini vurgulayan Guterres, "Afrika'daki ilerlemeleri özellikle endişe verici. Bu grupların oluşturduğu tehditleri önlemek ve karşı koymak için Afrika ülkelerini desteklemek hepimiz için küresel bir öncelik olmalıdır." ifadesini kullandı.

"Terörle mücadele için insan hakları sıfırlamasına ihtiyacımız var"

Beyaz üstünlükçü, Neonazi, diğer etnik veya ırksal güdümlü hareketlerden kaynaklanan tehdidin de giderek ulus ötesi hale geldiğine dikkati çeken Guterres, terörist grupların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili zorluklardan ve eşitsizliklerden yararlanabileceği uyarısında bulundu.

Guterres, terörle mücadeleye karşı direnç oluşturmak için toplumlarda terörün kaynağı adaletsizlik ve eşitsizlik gibi sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, "Terörle mücadele için insan hakları sıfırlamasına da ihtiyacımız var." dedi.

Terörle mücadelede en önemli diğer bir alanın da dönüştürücü teknolojiler olduğuna işaret eden Guterres, "Kovid-19, siber dünyaya olan bağımlılığımızı hızlandırdı. Bu teknolojik yeniliği beslemeliyiz ama aynı zamanda büyüyen risklerini de azaltmalıyız. Salgından bu yana siber saldırı ve suçlardaki artış bizi uyandırmalıdır." ifadesini kullandı.

Guterres, sosyal medyadaki nefret ve şiddet söylemleriyle yapay zeka tarafından sağlanan derin sahtekarlıkların, teröristler tarafından pazarlanan komplo teorilerini körüklediği uyarısında bulunarak, her devletin diğer devlet ve uluslararası kurumlarla iş birliği içinde bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru