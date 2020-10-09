BM Genel Sekreteri Guterres'ten Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Dünya Gıda Programı'na tebrik
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Dünya Gıda Programı'na tebrik

09.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:01
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Dünya Gıda Programı'na tebrik

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Dünya Gıda Programı'nı (WFP) tebrik etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Dünya Gıda Programı'nı (WFP) tebrik etti.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Nobel Komitesi'nin bu yılki ödülü Dünya Gıda Programı'na verme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bolluk dolu bir dünyada, her gece yüz milyonlarca kişinin aç yattığına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca kişinin ise kıtlığın eşiğinde olduğuna dikkati çeken Guterres, Dünya Gıda Programı'nda görevli kadın ve erkeklerin savaş ve felaketlerden etkilenen, bir sonraki yemeklerinin nereden geleceğini bilmeyen milyonlarca kişiye gıda sağladığını ifade etti.

Dünyada uluslararası iş birliğine duyulan açlığa işaret eden ve WFP'nin de bu desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Guterres, örgütün gönüllü yapılan katkılarla ayakta kaldığını ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Guterres, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen WFP Direktörü David Beasley ve örgütün tüm çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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