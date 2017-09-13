BM Genel Sekreteri Guterres'ten Myanmar Yetkililerine Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Myanmar yetkililerini askeri harekatı askıya almaya, şiddeti sonlandırmaya, hukukun üstünlüğünü sağlamaya ve ülkeyi terk etmek zorunda kalanların geri dönüş hakkını tanımaya çağırıyorum" dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rohingya Müslümanlarının onlarca yıldır kötüye giden durumunun Myanmar'ın sınırlarını aşarak bölgedeki istikrarı bozduğunu ifade etti. Guterres, geçen hafta 125 bin Rohingya Müslümanının Bangladeş'e kaçtığını belirterek, burada insani durumun felakete dönüştüğünü söyledi. Bangladeş'e kaçan Ronhingya Müslümanlarının sayısının şu anda 380 bine ulaştığını ifade eden Guterres, buradaki insanların geçici yerleşim yerlerinde kaldıklarını, kadınlar ve çocukların yetersiz beslendiklerini bu nedenle açlık çektiklerini belirtti. Guterres, "Tüm ülkeleri insani yardım için yapılabilecek ne varsa yapmaya çağırıyorum. Bildiğiniz üzere, geçen hafta endişemi dile getirmek için Güvenlik Konseyine resmi bir mektup yazmıştım. Bugün Konseyin bu krizi tartışma kararını memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Guterres, Myanmar güvenlik güçlerinin sivillere karşı gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırıları doğrulayan raporların bulunduğunu ifade ederek, BM ve uluslararası sivil toplum örgütleri tarafından Müslümanlar için yapılan yardımların bozulduğunu söyledi. "Myanmar yetkililerini askeri harekatı askıya almaya, şiddeti sonlandırmaya, hukukun üstünlüğünü sağlamaya ve ülkeyi terk etmek zorunda kalanların geri dönüş hakkını tanımaya çağırıyorum" diyen Guterres, Myanmar yetkililerini BM kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlar tarafından yapılan yardımlara izin vermeye çağırdığını ifade etti. Guterres, "Krizin temel nedenlerini çözmek için etkili bir eylem planı hazırlama çağrımı tekrar ediyorum. Arakan Müslümanları hareket özgürlüğü ve işgücü piyasalarına erişim, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi normal bir hayat sürme imkanı tanıyan yasal bir statüye sahip olmalıdır" dedi.



(İHA)