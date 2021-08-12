BM Genel Sekreteri Guterres'ten Mali'de 50 sivilin öldürüldüğü saldırılara kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Mali'de 50 sivilin öldürüldüğü saldırılara kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Mali'de 50 sivilin öldürüldüğü saldırılara kınama
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'nin kuzeyinde 4 köye eş zamanlı düzenlenen saldırıları şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'nin kuzeyinde 4 köye eş zamanlı düzenlenen saldırıları şiddetle kınadı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in, 8 Ağustos'ta Gao bölgesinde 4 köye eş zamanlı düzenlenen ve en az 50 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıları şiddetle kınadığı bildirildi.

Açıklamada, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) bölgeye sivilleri koruma amacıyla barış gücü askeri gönderdiği kaydedildi.

MINUSMA'nın, bölgede başka saldırıların önüne geçmek için Mali Savunma Bakanlığının koordinasyonuyla gece ve gündüz devriyelerini artırdığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların hem uluslararası insan hakları hukukunu hem de uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in acılı ailelere taziyelerini ilettiği belirtilen açıklamada, MINUSMA'nın, saldırının faillerinin adalete teslim edilmesi için Mali makamlarıyla iş birliğine hazır olduğu da belirtildi.

3 günlük ulusal yas ilan edilmişti

Mali'nin kuzeyindeki Ansongo bölgesindeki 4 köy, silahlı terörist gruplar tarafından 8 Ağustos'ta hedef alınmıştı.

Saldırıda 4 köyde en az 50 kişi yaşamını yitirmiş, olayın ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek
BM'den 'Afganistan'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller' uyarısı
BM'den "Afganistan'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Mali'de 50 sivilin öldürüldüğü saldırılara kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 04:54:24. #1.15#

title