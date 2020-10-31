BM Genel Sekreteri Guterres'ten İzmir depremindeki "can ve mal kayıplarından üzüntü duyuyorum" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İzmir depremindeki "can ve mal kayıplarından üzüntü duyuyorum" açıklaması

31.10.2020 02:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 02:18
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İzmir depremindeki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İzmir depreminin ardından yaşanan can mal kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İzmir depreminin ardından yaşanan can mal kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen depremden üzüntü duyduğunu belirtti.

Türk ve Yunan halklarına ve hükümetlerine depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Guterres, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi
İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye erken seçim eleştirisi
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye erken seçim eleştirisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Koca: "364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız." - HaberlerSağlık Bakanı Koca: "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor." - HaberlerGüney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 723 bini aştı - HaberlerFransa, Cezayirli direnişçilerin kemiklerinden sabun yapmış - HaberlerAFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini açıkladı - HaberlerSon dakika haber | Deprem nedeniyle tedbiren kapatılan 75. Yıl Selatin Tüneli ulaşıma açıldı - HaberlerSon dakika haberi! Sığacık'ta deniz seviyesi yükseldi, mahalleleri su bastı (4) ?BOĞULAN TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ YAŞLI KADININ BULUNMA ANLARI - HaberlerSon dakika haberleri... Senegal'deki Gineliler, ülkelerindeki cumhurbaşkanı seçimini protesto etti - HaberlerSon dakika haberleri | AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. - HaberlerSon dakika haberi... İzmir'deki deprem - Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokakları su altında kaldı - HaberlerVefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı - HaberlerSöke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu - HaberlerDepremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti - HaberlerSon Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi - Haberler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Işın Karaca Hande Demir Burak Özçivit
Spor Falcao Erol Bulut Yücel İldiz Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM Genel Sekreteri Guterres'ten İzmir depremindeki "can ve mal kayıplarından üzüntü duyuyorum" açıklaması - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 02:18:39. #1.14#
title