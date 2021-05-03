BM Genel Sekreteri Guterres'ten hükümetlere "özgür ve bağımsız medya" çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

BM Genel Sekreteri Guterres'ten hükümetlere "özgür ve bağımsız medya" çağrısı Açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten hükümetlere 'özgür ve bağımsız medya' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tüm hükümetlere "özgür, bağımsız ve farklı medyayı" destekleme çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tüm hükümetlere "özgür, bağımsız ve farklı medyayı" destekleme çağrısı yaptı.

Guterres, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yaptığı açıklamada, "Özgür ve bağımsız gazetecilik, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelede en büyük müttefikimiz." mesajı verdi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde karşılaşılan küresel sorunların güvenilir ve doğru bilgiye evrensel erişimin kritik önemini ortaya koyduğunu belirten Guterres, gazetecilerin ve medya çalışanlarının salgın gibi kriz dönemlerinde hızla değişen bilgiye erişimi sağladığını ifade etti.

Gazetecilerin birçok ülkede sırf işlerini yaptıkları için kısıtlamalar, sansür, taciz, gözaltı ve hatta ölüm gibi tehditlerle karşı karşıya olduğuna ve durumun daha da kötüye gittiğine dikkati çeken Guterres, tüm hükümetlere özgür, bağımsız ve farklı medyayı destekleme çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Burak Sergen Seren Serengil
Spor Mesut Özil Cyle Larin Fatih Terim Ali Tandoğan Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BM Genel Sekreteri Guterres'ten hükümetlere "özgür ve bağımsız medya" çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 18:41:54. #1.15#

title