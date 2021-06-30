BM Genel Sekreteri Guterres'ten Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizinin çözümü için diyalog ve esneklik önerisi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın kullanımıyla ilgili sorunun üç ülke arasında diyalog ve esneklikle çözülmesi gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın kullanımıyla ilgili sorunun üç ülke arasında diyalog ve esneklikle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin New York'taki genel merkezindeki basın toplantısında, "Genel Sekreter, Hedasi Barajı dosyasıyla ilgili olarak bazı üye ülkelerle temas halindedir ve Hedasi Barajı dosyasının ancak ilgili taraflar arasındaki diyalog ve esneklik yoluyla çözülebileceğini söylemektedir." dedi.

Genel Sekreter'in tüm tarafları ivedilikle anlamlı bir diyaloğa çağırdığını söyleyen Haq, "Guterres ayrıca Afrika Birliği'nin bu konuda yürüttüğü ara buluculuk çabalarına desteğini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin Hedasi Barajı krizinin bölgede askeri bir tırmanışa yol açma olasılığına ilişkin sorularına karşılık BM sözcüsü, "Genel Sekreter bu dosyadaki gelişmelerden çok endişe duyuyor. Bölgede hayatı tamamen Nil Nehri'ne bağımlı toplumların bulunduğunu, Mısır, Sudan, Etiyopya gibi ülkelerin refahının nehrin sularına bağlı olduğunu unutmamalıyız." şeklinde konuştu.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, 23 Haziran'da BM Güvenlik Konseyi'nden Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı tartışmasına müdahil olmasını talep ederken, Mısır, barajla ilgili hazırladıkları dosyayı dün BM'ye gönderdiğini duyurmuştu.

Addis Ababa, Kahire ve Hartum'un talepleri üzerinde anlaşmaya varamasa bile temmuz ve ağustos aylarında barajın ikinci kez su ile doldurulması konusunda ısrar ediyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır, barajın anlaşma olmadan doldurulmasının, içme ve tarımda kullandığı suyun neredeyse tamamını oluşturan nehrin akışını tehdit ettiğini belirtiyor.

Sudan ise 10 yıldır tartışma konusu olan barajın 3'lü anlaşma olmadan doldurulmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor.

Sudan ve Mısır tarafı, ilerideki muhtemel anlaşmazlıklara da çözümler sunan bağlayıcı, yasal bir anlaşma imzalanmasında ısrar ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay