BM Genel Sekreteri Guterres'ten Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizinin çözümü için diyalog ve esneklik önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizinin çözümü için diyalog ve esneklik önerisi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizinin çözümü için diyalog ve esneklik önerisi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın kullanımıyla ilgili sorunun üç ülke arasında diyalog ve esneklikle çözülmesi gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın kullanımıyla ilgili sorunun üç ülke arasında diyalog ve esneklikle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin New York'taki genel merkezindeki basın toplantısında, "Genel Sekreter, Hedasi Barajı dosyasıyla ilgili olarak bazı üye ülkelerle temas halindedir ve Hedasi Barajı dosyasının ancak ilgili taraflar arasındaki diyalog ve esneklik yoluyla çözülebileceğini söylemektedir." dedi.

Genel Sekreter'in tüm tarafları ivedilikle anlamlı bir diyaloğa çağırdığını söyleyen Haq, "Guterres ayrıca Afrika Birliği'nin bu konuda yürüttüğü ara buluculuk çabalarına desteğini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin Hedasi Barajı krizinin bölgede askeri bir tırmanışa yol açma olasılığına ilişkin sorularına karşılık BM sözcüsü, "Genel Sekreter bu dosyadaki gelişmelerden çok endişe duyuyor. Bölgede hayatı tamamen Nil Nehri'ne bağımlı toplumların bulunduğunu, Mısır, Sudan, Etiyopya gibi ülkelerin refahının nehrin sularına bağlı olduğunu unutmamalıyız." şeklinde konuştu.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, 23 Haziran'da BM Güvenlik Konseyi'nden Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı tartışmasına müdahil olmasını talep ederken, Mısır, barajla ilgili hazırladıkları dosyayı dün BM'ye gönderdiğini duyurmuştu.

Addis Ababa, Kahire ve Hartum'un talepleri üzerinde anlaşmaya varamasa bile temmuz ve ağustos aylarında barajın ikinci kez su ile doldurulması konusunda ısrar ediyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır, barajın anlaşma olmadan doldurulmasının, içme ve tarımda kullandığı suyun neredeyse tamamını oluşturan nehrin akışını tehdit ettiğini belirtiyor.

Sudan ise 10 yıldır tartışma konusu olan barajın 3'lü anlaşma olmadan doldurulmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor.

Sudan ve Mısır tarafı, ilerideki muhtemel anlaşmazlıklara da çözümler sunan bağlayıcı, yasal bir anlaşma imzalanmasında ısrar ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
Etiyopya, isyancıların ele geçirdiği ileri sürülen Tigray'da ateşkes ilan etti
Etiyopya, isyancıların ele geçirdiği ileri sürülen Tigray'da ateşkes ilan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizinin çözümü için diyalog ve esneklik önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 21:34:32. #1.14#

title