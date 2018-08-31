BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika Açıklaması

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşecek Çin-Afrika İşbirliği Forumu hakkında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Afrika'nın başarısının temelinde Çin-Afrika işbirliği olacak" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 3- 4 Eylül tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek foruma katılmadan önce yaptığı bir açıklamada Çin'in Afrika kıtasının kalkınmasında büyük bir rol oynadığını söyledi. Guterres açıklamasında, "Buna tüm kalbimle inanıyorum ki dünya barışı ve dünyanın kalkınması Afrika'nın başarısına bağlı. Çin'in Afrika ile işbirliği de Afrika'nın başarısının temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Afrika -Çin işbirliğinin ekonomik bir anlaşmanın ötesinde küresel kalkınma için gerekli olduğunu belirten Guterres, "Tek bir tane dünya var, tek bir tane gezegen var, bütünleşmiş bir devirde yaşıyoruz, her şey birbiri ile entegre" dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 3- 4 Eylül tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek foruma katılmak üzere yarın Pekin'e gidecek.

(İHA)