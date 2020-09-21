BM Genel Sekreteri Guterres'ten, ABD'nin İran yaptırımlarına yanıt
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten, ABD'nin İran yaptırımlarına yanıt

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili, konunun Güvenlik Konseyi tarafından açıklığa kavuşturulana kadar herhangi bir işlem yapılmayacağını kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten, ABD'nin İran yaptırımlarına yanıt
21.09.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:10

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili, konunun Güvenlik Konseyi tarafından açıklığa kavuşturulana kadar herhangi bir işlem yapılmayacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, silah ambargosunun kalıcı olarak uzatılması dahil İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden yürürlüğe alınmasına ilişkin başvurusuna yanıt BM'den yanıt geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yazdığı mektupta, ABD'nin, İran'a yönelik yeniden başladığını açıkladığı BM silah ambargosuyla ilgili herhangi bir işlemde bulunmayacağını kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yazdığı mektupta, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tüm BM yaptırımlarının yeniden başlatılacağına dair açıklamasının ardından bu konuda herhangi bir eylemde bulunmayacağını ifade etti. Guterres mektupta,"Görünüşe göre sürecin gerçekten başlatılıp başlatılmadığı ve aynı zamanda yaptırımların sona erdirilmesinin hala yürürlükte olup olmadığı konusunda belirsizlik var. Böyle bir belirsizlik yokmuş gibi ilerlemek genel sekreterin işi değildir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptırımlar konusu BM Güvenlik Konseyi'nde bu konu netlik kazanmadığı için herhangi bir adımın atılmayacağına vurgu yaptı.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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