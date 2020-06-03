BM Genel Sekreteri Guterres'ten ABD'li yetkililere protestolara müdahalede itidal çağrısı Açıklaması
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten ABD'li yetkililere protestolara müdahalede itidal çağrısı Açıklaması

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'li yetkililere siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere müdahale etme konusunda itidal çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten ABD'li yetkililere protestolara müdahalede itidal çağrısı Açıklaması
03.06.2020 03:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:09

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'li yetkililere siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere müdahale etme konusunda itidal çağrısında bulundu.

Guterres, Twitter hesabından "Bize ev sahipliği yapan ülke ve BM'nin merkezi New York'ta şiddet olayları görmek çok üzücü." mesajını paylaştı.

"Şikayetler duyulmalı ama barışçıl ifade edilmeli ve yetkililer gösterilere müdahale konusunda itidalli olmalı." çağrısı yapan Guterres, "Irkçılığı hepimizin reddetmesi gerek." ifadesini kullandı.

Guterres, toplumun her kesiminden liderlerin eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı sosyal bütünlüğe yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolisten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestoları, bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başladı.

25'e yakın kentte, Ulusal Muhafız Birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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