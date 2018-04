BM Genel Sekreteri Guterres: "Suriye'deki Mevcut Çıkmazın Riskleri Konusunda Derin Kaygı Duyuyorum"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Suriye halkının korkunç acısını sona erdirmek için çabalarımız olmalı. Mevcut çıkmazın riskleri konusunda derin kaygı duyuyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de durumun "kontrol dışına çıkma" riski nedeniyle kimyasal silahların bildirilen kullanımıyla ilgili mevcut çıkmazı kırmak için Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine çağrıda bulundu. Güvenlik Konseyi'ndeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Konsey'in şimdiye kadar bu hususta uzlaşı sağlayamamasına üzüldüğünü belirten Guterres, "Suriye halkının korkunç acısını sona erdirmek için çabalarımız olmalı. Mevcut çıkmazın riskleri konusunda derin kaygı duyuyorum. Beş daimi Konsey üyesinin büyükelçilerini aradım. Kontrolden çıkan durumdan kaçınmak gerekmektedir" dedi.

Suriye'nin Duma kentinde meydana gelen kimyasal silah saldırısıyla ilgili son iddiaları araştırmak için üç ayrı taslak hazırlandığını ancak metinlerin hiçbirinin bunu desteklemediğini belirten Guterres, "Bir yıl boyunca yeni bir soruşturma mekanizması kuracak ve kimyasal silahların kullanımından sorumlu olanları belirleyecek olan Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaleme alınan ilk taslak reddedildi. Rusya'dan benzer şekilde, bir yıl kadar sürecek bir mekanizma kuracak olan ancak Güvenlik Konseyi'ne Suriye'de kimyasal silahların kullanımına ilişkin sorumluluk verebilecek Rusya tarafından kaleme alınmış taslak da kabul edilmedi. Konsey, Rusya'nın da önerdiği Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) uygulayıcı organı olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) çalışmasını ilgilendiren üçüncü bir metni reddetti. Güvenlik Konseyi'ndeki çıkmaza rağmen OPCW, Suriye'deki olayları araştırmak için kısa bir süre için ekip göndereceğini bildirmiştir" diye konuştu.

"WHO, bölgeye engelsiz erişim talebinde bulundu"

BM Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Suriye sağlık tesislerinde tahmini 500 hastanın Duma'daki bombardımandan sonra zehirli kimyasallara maruz kalma sebebiyle tutarlı belirtiler sergilediklerini bildirdiğinin altını çizen Guterres, "WHO etkilenen kişilere bakım sağlamak, sağlık etkilerini değerlendirmek ve kapsamlı bir halk sağlığı için bölgeye derhal engelsiz erişim talebinde bulunmuştur" dedi. - NEW YORK